Хулиганская выходка шокировала приморскую автомобилистку
В Приморье хулиганы сожгли автомобиль своего недруга, при этом навредив другому ни в чем не повинному автомобилисту, сообщает Deita. ru.
В Приморье хулиганы сожгли автомобиль своего недруга, при этом навредив другому ни в чем не повинному автомобилисту, сообщает Deita. ru.
Поджигатели машин в Дальнегорске накануне ночью спалили дорогой Mitsubishi Pagero классической и уважаемой автолюбителями комплектации. Что стало причиной поступка — на данный момент неизвестно.
Примечательно, что пламя перекинулось и на соседнее авто. Малолитражка получила серьезный урон и ей предстоит дорогостоящий ремонт. Хозяйка автомобиля шокирована случившимся, и призывает наказать виновных. Расследование продолжается.
Василий Кучин.