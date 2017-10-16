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10:31 (мск), источник: УралПолит.ру

​Полицейские обезвредили нападавшего на целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле

НОВАЯ ЛЯЛЯ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские патрульно-постовой службы полиции Новой Ляли обезвредили и задержали злоумышленника, угрожавшего женщине ножом.

В дежурную часть отдела полиции Новой Ляли поступило сообщение, что в цех целлюлозно-бумажного комбината ворвался мужчина и угрожает ножом работнице.

На место происшествия оперативным дежурным незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы в составе старшины Сергея Шиляева и сержантов Дмитрия Мельникова, Романа Юферова и Григория Рябцуна.

Прибывшие полицейские обнаружили в одном из помещений предприятия ранее судимого местного жителя 1982 года рождения, который с ножом в руке высказывал угрозы убийством своей знакомой 1989 года рождения. На лице женщины имелись следы избиения, она была сильно напугана. Заметив сотрудников полиции, злоумышленник схватил жертву и приставил к ее шее нож. На попытку стражей порядка вступить в разговор агрессивно настроенный гражданин потребовал, чтобы они вышли, выкрикивая: «…иначе я ее зарежу!».

Оценив ситуацию, полицейские отошли к дверям, но при этом продолжали вести со злоумышленником диалог, убеждая его бросить нож и отпустить заложницу. После непродолжительной беседы мужчина прекратил противоправные действия. Гражданина доставили в отдел полиции. Свои действия он объяснил ревностью.

Со слов задержанного, знакомая весь день не отвечала на звонки, чем очень его расстроила. К вечеру ему в голову пришла идея, как разрешить сложившуюся ситуацию. «Она сама меня довела…», — раз за разом повторял полицейским задержанный.

Пострадавшая, в свою очередь, рассказала оперативникам, какой ужас пришлось ей пережить за те несколько минут, пока ее приятель угрожал ей расправой. «Он держал нож возле моего лица и говорил, что сейчас он перережет мне горло. Просил не бояться, говоря, что будет не больно… Если бы не прибывшие сотрудники полиции, он бы исполнил задуманное!».

В отношении подозреваемого отделением дознания МО МВД России «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК Российской Федерации (угроза убийством). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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