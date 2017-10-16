Полицейские обезвредили нападавшего на целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле
НОВАЯ ЛЯЛЯ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские
НОВАЯ ЛЯЛЯ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские
В дежурную часть отдела полиции Новой Ляли поступило сообщение, что в цех
На место происшествия оперативным дежурным незамедлительно был направлен наряд
Прибывшие полицейские обнаружили в одном из помещений предприятия ранее судимого местного жителя 1982 года рождения, который с ножом в руке высказывал угрозы убийством своей знакомой 1989 года рождения. На лице женщины имелись следы избиения, она была сильно напугана. Заметив сотрудников полиции, злоумышленник схватил жертву и приставил к ее шее нож. На попытку стражей порядка вступить в разговор агрессивно настроенный гражданин потребовал, чтобы они вышли, выкрикивая: «…иначе я ее зарежу!».
Оценив ситуацию, полицейские отошли к дверям, но при этом продолжали вести со злоумышленником диалог, убеждая его бросить нож и отпустить заложницу. После непродолжительной беседы мужчина прекратил противоправные действия. Гражданина доставили в отдел полиции. Свои действия он объяснил ревностью.
Со слов задержанного, знакомая весь день не отвечала на звонки, чем очень его расстроила. К вечеру ему в голову пришла идея, как разрешить сложившуюся ситуацию. «Она сама меня довела…», — раз за разом повторял полицейским задержанный.
Пострадавшая, в свою очередь, рассказала оперативникам, какой ужас пришлось ей пережить за те несколько минут, пока ее приятель угрожал ей расправой. «Он держал нож возле моего лица и говорил, что сейчас он перережет мне горло. Просил не бояться, говоря, что будет не больно… Если бы не прибывшие сотрудники полиции, он бы исполнил задуманное!».
В отношении подозреваемого отделением дознания МО МВД России «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК Российской Федерации (угроза убийством). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.