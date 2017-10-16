25 троллейбусов создали пробку на проспекте Маркса

Источник: VN.ru

Фото с затором из троллейбусов прислали в редакцию VN.ru очевидцы, так вынужденные стоять в пробке. Затруднение движения наблюдается на всем проспекте Карла Маркса от Коммунального моста, а своего пика пробка достигает непосредственно у площади Маркса.

Представитель департамента транспорта мэрии Елена Фаламеева затруднилась назвать причину скопления в одном месте столь большого количества троллейбусов.

Еще одна пробка образовалась на перпендикулярной проспекту Маркса улице Ватутина. Она растянулась от улицы Тульской также до площади Маркса.