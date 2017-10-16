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10:32 (мск), источник: VN.ru

25 троллейбусов создали пробку на проспекте Маркса

Несколько десятков троллейбусов послужили причиной образования пробки 16 октября на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. К 13 часам там скопилось 25 «рогатых», что привело к общему затруднения движения.

Источник: VN.ru

Фото с затором из троллейбусов прислали в редакцию VN.ru очевидцы, так вынужденные стоять в пробке. Затруднение движения наблюдается на всем проспекте Карла Маркса от Коммунального моста, а своего пика пробка достигает непосредственно у площади Маркса.

Представитель департамента транспорта мэрии Елена Фаламеева затруднилась назвать причину скопления в одном месте столь большого количества троллейбусов.

Еще одна пробка образовалась на перпендикулярной проспекту Маркса улице Ватутина. Она растянулась от улицы Тульской также до площади Маркса.

Несмотря на то, что общая ситуация с пробками 16 октября оценивается в четыре балла, многие новосибирцы сегодня испытали затруднения с приездом на работу. Так, утром обитатели Затулинского жилмассива жаловались на чрезвычайно тяжелую ситуацию на улицах Зорге и Сибиряков-Гвардейцев.Некоторым пассажирам общественного транспорта пришлось добираться до ближайшей станции метро два с половиной часа. Причиной оказались сразу два ДТП.

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