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10:34 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Задержанный — 19-летний житель Ульяновской области.

Противоправное деяние пресек экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший г. Сызрань Инцидент произошел в ночное время на улице Гагарина. Увидев приближавшуюся служебную машину Росгвардии, из припаркованного автомобиля ВАЗ-2107 выбежал молодой человек, который попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали его.

При визуальном осмотре в салоне транспортного средства, в котором находился задержанный, сотрудники Росгвардии обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и одежду. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что все эти предметы в течение ночи 19-летний житель Ульяновской области похитил из шести автомобилей, припаркованных на территории г. Сызрань, сообщает пресс-группа Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полицейским. Сумма ущерба, нанесенного молодым человеком автовладельцам, уточняется. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.

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