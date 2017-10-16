В Самарской области задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Противоправное деяние пресек экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший г. Сызрань Инцидент произошел в ночное время на улице Гагарина. Увидев приближавшуюся служебную машину Росгвардии, из припаркованного автомобиля ВАЗ-2107 выбежал молодой человек, который попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали его.

При визуальном осмотре в салоне транспортного средства, в котором находился задержанный, сотрудники Росгвардии обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и одежду. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что все эти предметы в течение ночи 19-летний житель Ульяновской области похитил из шести автомобилей, припаркованных на территории г. Сызрань, сообщает пресс-группа Росгвардии.