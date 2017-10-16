Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военные США рассказали, что помешает им в случае войны с РФ - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ назвали вероятную причину смерти Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два человека погибли при столкновении Nissan и Kia на трассе Нижний Новгород-Киров

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 15 октября в 12:20 на 61 км трассы Нижний Новгород-Киров в Семеновском районе.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, водитель иномарки Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, который двигался в попутном направлении. В результате аварии один из пассажиров Nissan получил смертельное ранение, а водитель иномарки и три других пассажира были госпитализированы.

Кроме этого, в аварии погибла и 20-летняя водитель Kia. Ее другая 20-летняя пассажирка была доставлена в больницу с переломом правого бедра.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека, еще 18 человек получили ранения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь