Два человека погибли при столкновении Nissan и Kia на трассе Нижний Новгород-Киров

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, водитель иномарки Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, который двигался в попутном направлении. В результате аварии один из пассажиров Nissan получил смертельное ранение, а водитель иномарки и три других пассажира были госпитализированы.

Кроме этого, в аварии погибла и 20-летняя водитель Kia. Ее другая 20-летняя пассажирка была доставлена в больницу с переломом правого бедра.