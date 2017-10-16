Два человека погибли при столкновении Nissan и Kia на трассе Нижний Новгород-Киров
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 15 октября в 12:20 на 61 км трассы Нижний
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 15 октября в 12:20 на 61 км трассы Нижний
Согласно информации, водитель иномарки Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, который двигался в попутном направлении. В результате аварии один из пассажиров Nissan получил смертельное ранение, а водитель иномарки и три других пассажира были госпитализированы.
Кроме этого, в аварии погибла и 20-летняя водитель Kia. Ее другая 20-летняя пассажирка была доставлена в больницу с переломом правого бедра.
Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека, еще 18 человек получили ранения.