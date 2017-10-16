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10:56 (мск), источник: VN.ru

Сектанта осудили за похищения жителей Новосибирска

Сотрудник реабилитационного центра, относившегося к одной из неопятидесятнических сект, обвинялся в похищении и незаконном удержании людей. Евгения Караваева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

В Коченево Новосибирской области суд вынес приговор 30-летнему Евгению Караваеву. На протяжении двух лет он вместе с директором реабилитационного центра «Твое право на жизнь» Султаном Кенжаевым и еще одним знакомым насильно увозили наркоманов и алкоголиков из Новосибирска в Коченевский район, избивали и насильно удерживали под замком. За такое «лечение» родственники платили по 15 тысяч рублей в месяц.

«Потерпевших привозили в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и обманом или силой принуждали подписать документ о согласии на пребывание, — сообщили в СУ СКР по региону. —  При этом родственникам объясняли, что свидания с подопечными могут повредить процессу реабилитации».

Потерпевшими по делу были признаны пять человек, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками ФСБ. Известно, что в центре «Твое право на жизнь» подопечных ограничивали в еде, заставляли заучивать наизусть молитвы, а в качестве наказания выполнять физические упражнения. По словам наркозависимых, их избивали и внушали необходимость прервать связь с семьей и связать свою жизнь с сектой.

В августе 2015 года, после смерти одного из содержавшихся в центре людей, силовые структуры провели обыски в реабилитационном центре. В январе 2017 года руководитель центра Султан Кенжаев был признан судом виновным и осужден на 6 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

«Дело в отношении его “правой руки” Евгения Караваева было выделено в отдельное производство из-за того, что тот скрывался от следствия», — добавили в суде Коченевского района.

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Сектанта осудили за похищения жителей Новосибирска
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