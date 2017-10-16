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10:54 (мск), источник: Вести - Пермь

Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка

У пермяка начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он облил керосином двери и устроил поджог.

В Перми вечером 12 октября по адресу Липатова, 20 эвакуировали жителей высотки. Причина — неадекватный житель одного из подъездов.

Со слов очевидцев, выложивших видео в сети в группе «Мой город — Пермь», он военный пенсионер в отставке, пока служил, получил контузию. Две недели назад у мужчины начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он жаловался и даже спал на балконе, чтобы не надышаться угаром. Накануне вечером пенсионер облил керосином двери и начал угрожать поджечь их, потом все-таки устроил поджог. Неадекватного мужчину увезли правоохранительные органы.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: «Инцидент произошел 12 октября. Около девяти часов вечера в отдел полиции Кировского района поступило сообщение от жителя одного из домов по улице Липатова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина рассказал, что его сосед, страдающий хроническими заболеваниями, нарушает общественный порядок. На место инцидента прибыл наряд. Мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем он был помещен в медицинское учреждение.

Было установлено, что в квартире гражданина произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС, которые в дальнейшем ликвидировали очаг возгорания".

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