Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка

В Перми вечером 12 октября по адресу Липатова, 20 эвакуировали жителей высотки. Причина — неадекватный житель одного из подъездов.

Со слов очевидцев, выложивших видео в сети в группе «Мой город — Пермь», он военный пенсионер в отставке, пока служил, получил контузию. Две недели назад у мужчины начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он жаловался и даже спал на балконе, чтобы не надышаться угаром. Накануне вечером пенсионер облил керосином двери и начал угрожать поджечь их, потом все-таки устроил поджог. Неадекватного мужчину увезли правоохранительные органы.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: «Инцидент произошел 12 октября. Около девяти часов вечера в отдел полиции Кировского района поступило сообщение от жителя одного из домов по улице Липатова.

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Мужчина рассказал, что его сосед, страдающий хроническими заболеваниями, нарушает общественный порядок. На место инцидента прибыл наряд. Мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем он был помещен в медицинское учреждение.