Жителей высотки эвакуировали из-за неадекватного поведения пермяка
У пермяка начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он облил керосином двери и устроил поджог.
У пермяка начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он облил керосином двери и устроил поджог.
В Перми вечером 12 октября по адресу Липатова, 20 эвакуировали жителей высотки. Причина — неадекватный житель одного из подъездов.
Со слов очевидцев, выложивших видео в сети в группе «Мой город — Пермь», он военный пенсионер в отставке, пока служил, получил контузию. Две недели назад у мужчины начались видения, якобы соседи травят его газом через двери. Он жаловался и даже спал на балконе, чтобы не надышаться угаром. Накануне вечером пенсионер облил керосином двери и начал угрожать поджечь их, потом
Наталья Смердова, сотрудник
Мужчина рассказал, что его сосед, страдающий хроническими заболеваниями, нарушает общественный порядок. На место инцидента прибыл наряд. Мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем он был помещен в медицинское учреждение.
Было установлено, что в квартире гражданина произошло возгорание. На место прибыли сотрудники МЧС, которые в дальнейшем ликвидировали очаг возгорания".