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10:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе мужчина ограбил офис микрозаймов, запугав кассира огромным ножом

Накануне утром неизвестный мужчина ограбил офис микрофинансирования по улице Степана Кувыкина.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, он пригрозил сотруднице ножом и положил перед ней конверт, требуя вложить в него деньги. Разбойное нападение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Добычей злоумышленника оказались примерно 15 тысяч рублей. Сейчас ведутся его поиски.

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