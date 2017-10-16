В Уфе мужчина ограбил офис микрозаймов, запугав кассира огромным ножом
Накануне утром неизвестный мужчина ограбил офис микрофинансирования по улице Степана Кувыкина.
Накануне утром неизвестный мужчина ограбил офис микрофинансирования по улице Степана Кувыкина.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, он пригрозил сотруднице ножом и положил перед ней конверт, требуя вложить в него деньги. Разбойное нападение попало в объектив камер видеонаблюдения.
Добычей злоумышленника оказались примерно 15 тысяч рублей. Сейчас ведутся его поиски.