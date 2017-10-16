В Крыму под колесами машин пострадали четверо детей и подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки в ДТП в Крыму попали четыре несовершеннолетних пешехода. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки в ДТП в Крыму попали четыре несовершеннолетних пешехода. Об этом сообщает
Так, в Феодосии водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил двух 14-летних девочек, выбежавших на дорогу
В Евпатории на городской набережной водитель мопеда не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку, в результате чего наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок получил ушибы лба, колена и предплечья.
В то же время в Симферополе водитель автомобиля ВАЗ-2103 сбил 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. У подростка диагностировали ушибы и ссадины головы и ног.