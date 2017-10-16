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10:48 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму под колесами машин пострадали четверо детей и подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки в ДТП в Крыму попали четыре несовершеннолетних пешехода. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ГИБДД.

Так, в Феодосии водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил двух 14-летних девочек, выбежавших на дорогу из-за стоящей на обочине машины. У одной пострадавшей медики диагностировали сотрясение мозга и множественные ссадины рук, у другой — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом колена.

В Евпатории на городской набережной водитель мопеда не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку, в результате чего наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок получил ушибы лба, колена и предплечья.

В то же время в Симферополе водитель автомобиля ВАЗ-2103 сбил 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. У подростка диагностировали ушибы и ссадины головы и ног.

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