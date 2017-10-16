Под Волгоградом сцепное устройство слетело с «КамАЗа» и сбило рабочего
Сцепное устройство слетело с большегруза и едва не задавило 33-летнего рабочего элеватора в Урюпинском районе Волгоградской области.
Сцепное устройство слетело с большегруза и едва не задавило 33-летнего рабочего элеватора в Урюпинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 15 октября, когда 50-летний водитель «КамАЗа» двигался задним ходом по территории элеватора для сцепки прицепа.
«Во время движения произошло отбрасывание сцепного устройства в сторону рабочего, который находился между автомобилем и прицепом», — заявили в ведомстве.
В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.