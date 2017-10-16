Под Волгоградом сцепное устройство слетело с «КамАЗа» и сбило рабочего

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 15 октября, когда 50-летний водитель «КамАЗа» двигался задним ходом по территории элеватора для сцепки прицепа.

«Во время движения произошло отбрасывание сцепного устройства в сторону рабочего, который находился между автомобилем и прицепом», — заявили в ведомстве.