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11:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно из-за поджога 15 октября

Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно из-за поджога 15 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в киоске «Пресса для всех» на ул. Рокоссовского поступило около 00:30. В результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество киоска на площади семь кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Напомним, что 28 августа аналогичный пожар произошел в другом газетном киоске на ул. Генерала Ивлиева также в Советском районе.

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