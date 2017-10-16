Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно из-за поджога 15 октября
Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно
Газетный киоск горел в Советском районе Нижнего Новгорода предположительно
Согласно информации, сообщение о возгорании в киоске «Пресса для всех» на ул. Рокоссовского поступило около 00:30. В результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество киоска на площади семь кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Напомним, что 28 августа аналогичный пожар произошел в другом газетном киоске на ул. Генерала Ивлиева также в Советском районе.