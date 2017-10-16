В Челябинске расстреляли двух бездомных

15 октября 2017 года в одном из садовых домиков СНТ «Факел» Советского района областного центра обнаружено тело мужчины без определенного места жительства с огнестрельным ранением в области головы. В домике также находился знакомый погибшего с огнестрельным ранением в области плеча.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. По предварительной информации, выстрелы из травматического пистолета в потерпевших произвел мужчина, который впоследствии скрылся», — сообщили в СКР по Челябинской области.