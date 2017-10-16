В Казани водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину

52-летний водитель автомобиля ИЖ-2717 сбил 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали в больницу с разрывом мочевого пузыря и множеством травм. От полученных ранений она скончалась спустя несколько часов.