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11:11 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину

Пенсионерка скончалась в больнице в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла в 17.45 15 октября напротив дома № 22 по проспекту Ибрагимова.

52-летний водитель автомобиля ИЖ-2717 сбил 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали в больницу с разрывом мочевого пузыря и множеством травм. От полученных ранений она скончалась спустя несколько часов.

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