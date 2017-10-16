В Калининграде осудили 19-летнего волонтёра, убившего бездомного и обокравшего знакомую

Источник: Клопс.ru

Как установлено следствием и судом, 13 августа 2016 года молодой человек, вошёл в доверие к знакомой девушке, с которой они вместе работали волонтёрами на одном из мероприятий в Центральном парке. Обманув подругу, он украл у неё фотоаппарат стоимостью 76 000 рублей.

Кроме того, 5 сентября 2016 года молодой человек находился в одном из заброшенных зданий на ул. Осенней. Встретив незнакомого мужчину, он, вдруг почувствовав неприязнь к нему. стал избивать его подручными предметами — металлическим тазом, кирпичом и деревянной доской. В результате 38-летний калининградец от травм умер.