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11:09 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде осудили 19-летнего волонтёра, убившего бездомного и обокравшего знакомую

В Калининграде осудили 19-летнего молодого человека за убийство и мошенничество. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Источник: Клопс.ru

Как установлено следствием и судом, 13 августа 2016 года молодой человек, вошёл в доверие к знакомой девушке, с которой они вместе работали волонтёрами на одном из мероприятий в Центральном парке. Обманув подругу, он украл у неё фотоаппарат стоимостью 76 000 рублей.

Кроме того, 5 сентября 2016 года молодой человек находился в одном из заброшенных зданий на ул. Осенней. Встретив незнакомого мужчину, он, вдруг почувствовав неприязнь к нему. стал избивать его подручными предметами — металлическим тазом, кирпичом и деревянной доской. В результате 38-летний калининградец от травм умер.

19-летнего молодого человека приговорили к восьми годам, шести месяцам и десяти дням в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей от мошеннических действий осужденного судом взыскано 76 500 рублей.

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