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11:16 (мск), источник: РИА Крым

В аварии в Крыму попали две иномарки, автобус и фура. Есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму столкнулись автомобиль Volkswagen и пассажирский автобус, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАСа».

ДТП произошло поздно вечером на 74 км трассы Симферополь — Феодосия. В частности, 53-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. При этом пострадали сам водитель Volkswagen и 65-летний пассажир этой машины (оба — жители Феодосии).

Кроме того, накануне вечером на трассе Грушевка — Старый Крым произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и фуры. В данном случае 25-летний водитель иномарки также не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали водитель и 48-летний пассажир иномарки.

В обоих случаях спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств, чтобы избежать возгорания топлива.

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