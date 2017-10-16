В аварии в Крыму попали две иномарки, автобус и фура. Есть пострадавшие

ДТП произошло поздно вечером на 74 км трассы Симферополь — Феодосия. В частности, 53-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. При этом пострадали сам водитель Volkswagen и 65-летний пассажир этой машины (оба — жители Феодосии).