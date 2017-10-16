В аварии в Крыму попали две иномарки, автобус и фура. Есть пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму столкнулись автомобиль Volkswagen и пассажирский автобус, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму столкнулись автомобиль Volkswagen и пассажирский автобус, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает
ДТП произошло поздно вечером на 74 км трассы Симферополь — Феодосия. В частности, 53-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. При этом пострадали сам водитель Volkswagen и 65-летний пассажир этой машины (оба — жители Феодосии).
Кроме того, накануне вечером на трассе Грушевка — Старый Крым произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и фуры. В данном случае 25-летний водитель иномарки также не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии пострадали водитель и 48-летний пассажир иномарки.
В обоих случаях спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств, чтобы избежать возгорания топлива.