Вскрыт канал поставки с Украины в Крым сильнодействующих веществ под видом БАДов

«В ходе разработки имеющейся оперативной информации пограничникам удалось установить членов организованной преступной группы, которая под видом биологически активных добавок (БАД) осуществляла продажу запрещенных законодательством РФ препаратов из Украины на территорию республики Крым и “материковую” часть России», — говорится в пресс-релизе.

Оперативники установили интернет-сайты, которые предлагали купить БАДы для похудения без документов на право занятия фармацевтической деятельностью.

Пограничники провели «контрольную закупку» препарата под названием Lida. Сбытчик товара, не подозревая, что в роли покупателя выступает оперативник, передал заказ. Оказалось, что препарат содержит включенное в список сильнедействующих веществ в РФ вещество «Сибутрамин» общей массой более 23 граммов.

В отношении двух участников противоправной деятельности — граждан РФ — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта, совершенный группой лиц в крупном размере).