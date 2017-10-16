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11:25 (мск), источник: Ведомости

Павленский поджег в Париже ограду Банка Франции и призвал к революции

Художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже за поджог ограды у здания Банка Франции.

Это сообщила в Twitter снимавшая акцию фотограф Капюсин Анри. Она назвала акцию «мировым пожаром революций». Задержали художника в понедельник в 4.10 утра по парижскому времени.

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Фотограф Марк Шомей сообщил, что в акции также участвовала женщина. В коммюнике для СМИ акционисты заявили, что выступают против банкиров, которые заняли место монархов в современном мире, и призывают к Великой французской революции.

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В 2016 г. Павленский был приговорен к штрафу за поджог двери в подъезд здания ФСБ на Лубянке. В мае 2017 г. он и его семья получили убежище во Франции. Из России они уехали в январе из опасений нового уголовного дела. Актриса «Театра. doc» Слонина обвиняла Павленского в насильственных действиях сексуального характера. Художник в своем видеообращении опроверг обвинения, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование. Симоновский суд Москвы отказал в возбуждении уголовного дела.

Скандально известный акционист Павленский поджег банк в Париже
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12:27 (мск)© Ньюстюб
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