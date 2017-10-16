В Краснодаре задержан пьяный угонщик автомобиля
Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за ряд преступлений.
Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за ряд преступлений.
В дежурную часть отдела полиции Центрального округа города Краснодара от 26-летнего жителя улицы Кузнечной поступило сообщение о том, что в салоне его автомобиля марки ВАЗ-2109, припаркованного возле частного дома, находится неизвестный человек. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника, пытавшегося запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания.
В отделе полиции 34-летний краснодарец сознался в в попытке угона чужого автомобиля и сообщил, что планировал поехать на нем к себе домой в другую часть города. Накануне он распивал спиртные напитки вместе со своими приятелями. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, угрозу убийством и хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Угонщику может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает «Югополису»