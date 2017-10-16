В Калининграде задержали серийного интернет-мошенника, продававшего автозапчасти
Полицейские из Калининграда, Республики Карелия и Астраханской области задержали подозреваемого в серии
Полицейские из Калининграда, Республики Карелия и Астраханской области задержали подозреваемого в серии
28-летний калининградец размещал в социальных сетях объявления о продаже автозапчастей и брал предоплату у клиентов. Товары злоумышленник не высылал, а вырученные деньги забирал себе. При этом подозреваемый использовал в социальных сетях аккаунты на вымышленные имена, а обналичивать денежные переводы ему помогали знакомые.
Так, выяснилось, что мужчина обманул жителя Астраханской области, который летом 2017 года перевёл ему 47 000 рублей за поставку автозапчастей, однако так и не получил заказанные товары.
В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Ведётся следствие, устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности. 28-летнего ранее судимого злоумышленника доставили в Астрахань, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.