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11:58 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали серийного интернет-мошенника, продававшего автозапчасти

Полицейские из Калининграда, Республики Карелия и Астраханской области задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летний калининградец размещал в социальных сетях объявления о продаже автозапчастей и брал предоплату у клиентов. Товары злоумышленник не высылал, а вырученные деньги забирал себе. При этом подозреваемый использовал в социальных сетях аккаунты на вымышленные имена, а обналичивать денежные переводы ему помогали знакомые.

Так, выяснилось, что мужчина обманул жителя Астраханской области, который летом 2017 года перевёл ему 47 000 рублей за поставку автозапчастей, однако так и не получил заказанные товары.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Ведётся следствие, устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности. 28-летнего ранее судимого злоумышленника доставили в Астрахань, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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