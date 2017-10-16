В Калининграде задержали серийного интернет-мошенника, продававшего автозапчасти

28-летний калининградец размещал в социальных сетях объявления о продаже автозапчастей и брал предоплату у клиентов. Товары злоумышленник не высылал, а вырученные деньги забирал себе. При этом подозреваемый использовал в социальных сетях аккаунты на вымышленные имена, а обналичивать денежные переводы ему помогали знакомые.

Так, выяснилось, что мужчина обманул жителя Астраханской области, который летом 2017 года перевёл ему 47 000 рублей за поставку автозапчастей, однако так и не получил заказанные товары.