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12:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге клиент такси высадил водителя из автомобиля и скрылся

В Екатеринбурге по «горячим следам» задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Жертвой стал таксист, которого он вызвал.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, на минувшей неделе сотрудникам ГИБДД Екатеринбурга поступил сигнал об угоне автомобиля «Лада Гранта». Оперативным дежурным был введен план «Перехват», в ходе которого наряды ДПС ориентированы на задержание злоумышленника. Сам водитель пояснил, что подъехал за пассажиром, ожидающим такси. Во время поездки между ним и клиентом произошел конфликт, во время которого последний высадил водителя из авто, уселся за руль и скрылся в неизвестном направлении. Таксист обратился в полицию.

Около 17 часов при патрулировании микрорайона «Светлый» сотрудники ГИБДД засекли автомобиль, информацию о котором передавал дежурный. По требованию полицейских водитель остановился, и быстро выяснилось, что у 42-летнего мужчины имеются явные признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Также он не стал объяснять, откуда у него автомобиль «Лада Гранта». Стражи порядка установили, что ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мужчина был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции. За повторное управление в состоянии опьянения в отношении него возбуждено уголовное дело. Также «уголовку» возбудили по факту угона транспортного средства. Сейчас выясняются все обстоятельства.

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