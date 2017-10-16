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11:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полиция задержала подругу погибшей в Доминикане уроженки Златоуста

Девушку подозревают в нетрезвом вождении.

Гражданку Украины, находившуюся за рулем машины в момент гибели в Доминикане Натальи Бородиной, задержала полиция, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела российского посольства в Венесуэле Зураба Перадзе.

«Подругу Натальи Иванну Бойрачук задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения», — пишет информационное агентство.

Также стало известно, что погибшая была застрахована на сумму 50 тысяч евро в страховой компании «АльфаСтрахование». В рамках полиса компания осуществит репатриацию тела.

Ранее родственники Натальи, которые живут в Златоусте, заявили, что они не хотят кремировать тело, однако денег на транпортировку у них нет.

Напомним, 35-летняя полуобнаженная девушка вылезла в боковое окно автомобиля, движущегося на скорости, и вылетела на дорогу, задев головой дорожный знак. Пострадавшую доставили в больницу Санта-Доминго, где она скончалась.

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