В Омской области уволили чиновника за строительство водопровода-призрака

На скамье подсудимых Русско-Полянского районного суда оказался глава Добровольского сельского поселения Рахметулла Ташмагамбетов. Как сообщает прокуратура Омской области, чиновник оставил жителей улицы Советской в селе Добровольское без водопровода.

С марта по август 2012 году Ташмагамбетов подготовил и подписал документы о реконструкции водопровода, получил на эти работы из бюджета поселения 197,5 тысяч рублей и перечислил деньги подрядчику ООО «Русвод». Этим дело и кончилось. Водопровод не починили.

Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ташмагамбетов и сам не отрицал свою вину. Он даже частично вернул деньги муниципалитету.