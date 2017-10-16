В Омской области уволили чиновника за строительство водопровода-призрака
Главе сельского поселения выдали из бюджета около 200 тысяч рублей, однако благоустройства сельчане так и не дождались.
Главе сельского поселения выдали из бюджета около 200 тысяч рублей, однако благоустройства сельчане так и не дождались.
На скамье подсудимых
С марта по август 2012 году Ташмагамбетов подготовил и подписал документы о реконструкции водопровода, получил на эти работы из бюджета поселения 197,5 тысяч рублей и перечислил деньги подрядчику ООО «Русвод». Этим дело и кончилось. Водопровод не починили.
Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ташмагамбетов и сам не отрицал свою вину. Он даже частично вернул деньги муниципалитету.
Суд приговорил его к двум с половиной годам условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, Ташмагамбетова на два с половиной года лишили права занимать ряд ключевых должностей. Когда приговор вступил в законную силу, чиновник был уволен.