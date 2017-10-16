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11:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области уволили чиновника за строительство водопровода-призрака

Главе сельского поселения выдали из бюджета около 200 тысяч рублей, однако благоустройства сельчане так и не дождались.

На скамье подсудимых Русско-Полянского районного суда оказался глава Добровольского сельского поселения Рахметулла Ташмагамбетов. Как сообщает прокуратура Омской области, чиновник оставил жителей улицы Советской в селе Добровольское без водопровода.

С марта по август 2012 году Ташмагамбетов подготовил и подписал документы о реконструкции водопровода, получил на эти работы из бюджета поселения 197,5 тысяч рублей и перечислил деньги подрядчику ООО «Русвод». Этим дело и кончилось. Водопровод не починили.

Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ташмагамбетов и сам не отрицал свою вину. Он даже частично вернул деньги муниципалитету.

Суд приговорил его к двум с половиной годам условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, Ташмагамбетова на два с половиной года лишили права занимать ряд ключевых должностей. Когда приговор вступил в законную силу, чиновник был уволен.

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