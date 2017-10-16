Житель Башкирии, сжегший экс-сожительницу, пришел в полицию с повинной

В пресс-службе ведомства сообщили, что утром 7 августа 2016 года мужчина забрал бывшую сожительницу из ночного клуба, где она развлекалась. Они приехали к реке Дёма в Альшеевском районе. 37-летняя женщина распивала спиртное, а рыбачивший с обрывистого берега экс-сожитель в грубой форме предупредил ее, что она может упасть. Тогда женщина черенком от лопаты ударила мужчину по голове несколько раз. Он ударил в ответ, бывшая сожительница упала. Горожанин надавил ей на шею предплечьем и удерживал, пока она не перестала подавать признаки жизни. Испугавшись ответственности, он в багажнике своего автомобиля вывез тело в поле и спрятал его в стог и поджег сено. Впоследствии останки был обнаружены именно в этом месте.