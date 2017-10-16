Разбившимся в Казани «БМВ» управляла пьяная 27-летняя автоледи
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Иномаркой «БМВ», попавшей в ДТП на проспекте Победы в Казани, управляла 27-летняя автоледи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Иномаркой «БМВ», попавшей в ДТП на проспекте Победы в Казани, управляла 27-летняя автоледи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне напротив дома № 194 по проспекту Победы автомобиль «БМВ» столкнулся с Hyundai, следовавшим в попутном направлении, а затем отлетела в металлическое ограждение.
В результате аварии 34-летний пассажир «БМВ» получил перелом ребра и пальца руки.