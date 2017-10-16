В Успенском районе в ДТП погибли два человека
В Успенском районе 15 октября иномарка съехала в кювет и опрокинулась.
В Успенском районе 15 октября иномарка съехала в кювет и опрокинулась.
Авария произошла на трассе Армавир — село Успенское — Невинномысск в 3:50. По предварительным данным, 37-летний водитель BMW допустил съезд с дороги в кювет и опрокидывание в поле, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водитель и его 29-летний пассажир погибли на месте. По данным ГИБДД, 15 октября в Краснодарском крае