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11:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Успенском районе в ДТП погибли два человека

В Успенском районе 15 октября иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

Авария произошла на трассе Армавир — село Успенское — Невинномысск в 3:50. По предварительным данным, 37-летний водитель BMW допустил съезд с дороги в кювет и опрокидывание в поле, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель и его 29-летний пассажир погибли на месте. По данным ГИБДД, 15 октября в Краснодарском крае из-за несоответствия скорости конкретным условиям произошло четыре опрокидывания транспортных средств.

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