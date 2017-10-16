Мужчина получил более восьми лет колонии за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске

Следствием и судом было установлено, что вечером 16 января 2017 подсудимый находился в гостях у женщины, проживающей на пр. Ленинского Комсомола. Заподозрив хозяйку в том, что она похитила у него два сотовых телефона, гость нанес хозяйке два удара кулаком по голове, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась. Спустя некоторое время тело погибшей обнаружили родственники.