Мужчина получил более восьми лет колонии за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске
Мужчина получил восемь лет и два месяца колонии строгого режима за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске. Об этом
Мужчина получил восемь лет и два месяца колонии строгого режима за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске. Об этом
Следствием и судом было установлено, что вечером 16 января 2017 подсудимый находился в гостях у женщины, проживающей на пр. Ленинского Комсомола. Заподозрив хозяйку в том, что она похитила у него два сотовых телефона, гость нанес хозяйке два удара кулаком по голове, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась. Спустя некоторое время тело погибшей обнаружили родственники.
Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал частично. Он не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. Приговор вступил в законную силу.