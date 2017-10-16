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12:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина получил более восьми лет колонии за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске

Мужчина получил восемь лет и два месяца колонии строгого режима за убийство заподозренной им в краже женщины в Дзержинске. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 16 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом было установлено, что вечером 16 января 2017 подсудимый находился в гостях у женщины, проживающей на пр. Ленинского Комсомола. Заподозрив хозяйку в том, что она похитила у него два сотовых телефона, гость нанес хозяйке два удара кулаком по голове, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась. Спустя некоторое время тело погибшей обнаружили родственники.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал частично. Он не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления. Приговор вступил в законную силу.

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