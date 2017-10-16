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12:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 800 человек остались без тепла из-за ДТП с автокраном в Иркутске

Грузовик КрАЗ повредил теплотрассу при спуске с Глазковского моста.

Источник: IrkutskMedia.ru

Около 800 человек, проживающих в 20-ти домах, остались без тепла из-за аварии с автокраном на спуске с Глазковского моста на улицу Джамбула сегодня, 16 октября. В результате ДТП грузовик КрАЗ перевернулся за ограждение и повредил теплотрассу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго».

В настоящее время оперативные службы города на месте происшествия поднимают автокран.

— Как только кран будет поднят, дежурная бригада «Иркутскэнерго» приступит к восстановительным работам, — отметили в пресс-службе.

Сейчас бригада также находится на месте происшествия.

Напомним, что водитель автокрана выехал на встречную полосу, после чего пробил бетонное ограждение и перевернулся на спуске с Глазковского моста на улицу Джамбула сегодня днем, 16 октября.

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