Около 800 человек остались без тепла из-за ДТП с автокраном в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Около 800 человек, проживающих в 20-ти домах, остались без тепла из-за аварии с автокраном на спуске с Глазковского моста на улицу Джамбула сегодня, 16 октября. В результате ДТП грузовик КрАЗ перевернулся за ограждение и повредил теплотрассу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго».

В настоящее время оперативные службы города на месте происшествия поднимают автокран.

— Как только кран будет поднят, дежурная бригада «Иркутскэнерго» приступит к восстановительным работам, — отметили в пресс-службе.

Сейчас бригада также находится на месте происшествия.