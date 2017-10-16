Около 800 человек остались без тепла из-за ДТП с автокраном в Иркутске
Грузовик КрАЗ повредил теплотрассу при спуске с Глазковского моста.
Грузовик КрАЗ повредил теплотрассу при спуске с Глазковского моста.
Около 800 человек, проживающих в 20-ти домах, остались без тепла
В настоящее время оперативные службы города на месте происшествия поднимают автокран.
— Как только кран будет поднят, дежурная бригада «Иркутскэнерго» приступит к восстановительным работам, — отметили в
Сейчас бригада также находится на месте происшествия.
Напомним, что водитель автокрана выехал на встречную полосу, после чего пробил бетонное ограждение и перевернулся на спуске с Глазковского моста на улицу Джамбула сегодня днем, 16 октября.