В Нижнеудинском районе риелтор продавала несуществующие дома и участки
В Иркутской области осудили женщину, которая продавала несуществующую недвижимость.
В Иркутской области осудили женщину, которая продавала несуществующую недвижимость.
Как 16 октября 2017 года сообщила
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и частью 2 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу.