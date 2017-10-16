В Нижнеудинском районе риелтор продавала несуществующие дома и участки

Как 16 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, от действий женщины-риелтора пострадали два агентства недвижимости. Следствием установлено, что летом 2016 года злоумышленница, изготовив поддельные документы на около 20 несуществующих земельных участков и жилых домов, оформила их в собственность на подставных лиц, после чего продала риелторским агентствам. Ущерб от ее действий составил около 1 миллиона рублей.