В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал

В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал

Евгений Тихов уехал с работы в прошлый вторник, 10 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».