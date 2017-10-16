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12:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал

Евгений Тихов уехал с работы в прошлый вторник, 10 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал, рассказали волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».

Евгения Тихова последний раз видели на работе 10 октября, он уехал около 16 часов на своем автомобиле «Toyota Corolla», государственный номер С915ОУ154.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Был одет: в темно-зеленую куртку с капюшоном, синюю кофту с коротким рукавом, темные джинсы, черные туфли.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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