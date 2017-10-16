В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал
Евгений Тихов уехал с работы в прошлый вторник, 10 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
Евгений Тихов уехал с работы в прошлый вторник, 10 октября, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске мужчина уехал с работы на «Тойоте» и пропал, рассказали волонтеры поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
Евгения Тихова последний раз видели на работе 10 октября, он уехал около 16 часов на своем автомобиле «Toyota Corolla», государственный номер С915ОУ154.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы
Был одет: в
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