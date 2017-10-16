Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Умер актер Дмитрий Марьянов
Художник Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Разрисовавшие 5 исторических зданий в центре Казани получили ограничение свободы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани вынес приговор троим молодым людям, которые в марте этого года разрисовали 5 зданий в центре Казани и в нескольких из них разбили стекла — каждый из объектов представляет историческую ценность. Молодые люди получили ограничение свободы и штрафы.

Источник: ИА Татар-информ

20-летний Иван Бескровный, 21-летний Камиль Шагиев и 22-летний Олег Карташов признаны виновными. Пока шло следствие они полностью возместили нанесенный ущерб и признали свою вину в том, что разрисовали здания символами и надписями, которые, как выяснилось, обозначали прозвища их друзей. Однако, молодые люди в суде заявили, что не подозревали о том, что здания имеют историческую ценность и признаны объектами культурного наследия. Поэтому факт вандализма они отрицали.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 19 марта, парни в момент совершения преступления были пьяны. Их обвиняли по статьям «Вандализм» и «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Здания находятся в ведении трех организаций — ООО «Управляющая компания Вахитовского района», Государственного музея изобразительных искусств РТ и Академии наук РТ.

Суд признал молодых людей виновными по обеим статьям. И назначил каждому наказание в виде ограничения свободы на один год и штраф в 50 тысяч рублей. Ограничение свободы означает, что молодые люди не могут выехать за пределы родного города и должны 2 раза в месяц отмечаться в соответствующих органах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Две медали завоевали представители «Динамо» РТ на турнире по тхэквондо в Сербии
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь