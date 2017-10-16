Разрисовавшие 5 исторических зданий в центре Казани получили ограничение свободы

Источник: ИА Татар-информ

20-летний Иван Бескровный, 21-летний Камиль Шагиев и 22-летний Олег Карташов признаны виновными. Пока шло следствие они полностью возместили нанесенный ущерб и признали свою вину в том, что разрисовали здания символами и надписями, которые, как выяснилось, обозначали прозвища их друзей. Однако, молодые люди в суде заявили, что не подозревали о том, что здания имеют историческую ценность и признаны объектами культурного наследия. Поэтому факт вандализма они отрицали.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 19 марта, парни в момент совершения преступления были пьяны. Их обвиняли по статьям «Вандализм» и «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Здания находятся в ведении трех организаций — ООО «Управляющая компания Вахитовского района», Государственного музея изобразительных искусств РТ и Академии наук РТ.