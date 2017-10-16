В Волгограде раскрыто убийство пенсионера, совершенное несколько дней назад

Как установили следователи, в тот день около 14 часов неизвестный напал на потерпевшего, когда тот возвращался домой из магазина — злоумышленник нанёс один удар ножом в область грудной клетки мужчины, повредив ему легкое. Ранение оказалось смертельным. Пенсионер скончался на месте происшествия.

В течение суток удалось установить личность и задержать подозреваемого в совершении.

— Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе, за насильственные преступления. Из мест лишения свободы мужчина освободился в июле 2017 года, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.