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14:31 (мск), источник: Actualitati.md

Страшное ДТП в Унгенском районе: Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии

44-летний мужчина скончался в результате аварии, произошедшей накануне неподалеку от Унген.

Источник: Actualitati.md

ДТП случилось около 17.30 в воскресенье, 15 октября, на трассе Скулень-Унгены, поблизости от села Меделень. Согласно информации полиции, автомобиль Peugeot, двигавшийся на превышенной скорости, вылетел с трассы и врезался в дерево, пишет protv.md.

Погибшим является водитель автомобиля. Два пассажира, 39 и 40 лет, были доставлены в районную больницу Унген в тяжелом состоянии. Все обстоятельства трагического ДТП предстоит прояснить полиции.

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