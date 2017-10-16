Страшное ДТП в Унгенском районе: Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии
44-летний мужчина скончался в результате аварии, произошедшей накануне неподалеку от Унген.
44-летний мужчина скончался в результате аварии, произошедшей накануне неподалеку от Унген.
ДТП случилось около 17.30 в воскресенье, 15 октября, на трассе
Погибшим является водитель автомобиля. Два пассажира, 39 и 40 лет, были доставлены в районную больницу Унген в тяжелом состоянии. Все обстоятельства трагического ДТП предстоит прояснить полиции.