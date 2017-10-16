Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошмар: Козырев прокомментировал смерть актера Марьянова
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
В центре Москвы застрелили мужчину
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
МО РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
СМИ: стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Президент Чехии не извинится за слова о Крыме
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
12:21 (мск), источник: Фонтанка

Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец

В числе молодых людей, которых задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 15 октября, оказался житель Петербурга.

Источник: AP 2017

Как уточняет полиция Украины на официальной странице ведомства в Facebook, двое задержанных россиян — это москвич 24-х лет и 28-летний петербуржец.

Как ранее писала «Фонтанка», в запрещенной для посещения зоне были задержаны три группы сталкеров, россияне были в третьей, которую поймали в районе бывшего села Залесье.

Нарушителям грозит штраф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бассейное дело депутата Никешина
Страдающее Средневековье: петербургский вариант
СК начал проверку обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
Россия оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский поджег в Париже Банк Франции и призвал к революции
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь