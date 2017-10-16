Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец

Как уточняет полиция Украины на официальной странице ведомства в Facebook, двое задержанных россиян — это москвич 24-х лет и 28-летний петербуржец.

Как ранее писала «Фонтанка», в запрещенной для посещения зоне были задержаны три группы сталкеров, россияне были в третьей, которую поймали в районе бывшего села Залесье.