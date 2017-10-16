СКР возбудил дело на владельца медведя, который накануне растерзал пенсионера под Воронежем

Источник: Новости Воронежа

Вот что удалось выяснить следователям. 48-летний индивидуальный предприниматель занимается тем, что содержит и разводит в полувольных условиях диких животных. Расположен его зоопарк во дворе дома на улице Щеголевых села Семилуки. В том числе здесь содержался медведь, который, как накануне сообщали «Новости Воронежа», убил пожилого мужчину.

Для животного был оборудован вольер — металлический каркас со стенами из металлических арматур прутьев со стороны фасада, а также изготовленных из деревянных досок стен. Около 9 часов утра в воскресенье, 15 октября 2017 года, медведь вырвал доску из стены и сбежал.

«После чего медведь направился на приусадебные участки. На одном из них он напал на 86-летнего мужчину. Причинил пенсионеру телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — рассказали в СКР.

Хозяин животного попытался вернуть медведя в вольер. Однако сам получил телесные повреждения. Его с травмами доставили в больницу. Стражи порядка приехали по вызову местных жителей. Они убили животное несколькими выстрелами из табельного оружия.