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12:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Автомобили марок Мицубиси и Ниссан столкнулись под Новосибирском

ДТП произошло недалеко от села Верх-Тула.

Водитель автомобиля Мицубиси проезжал по Ордынской трассе Новосибирской области и врезался в Ниссан, который выезжал из села. О ДТП сообщает группа «АСТ-54». Наибольшие повреждения получила вторая машина: у транспортного средства разбита передняя часть и выбито колесо.

В происшествии пострадало несколько человек. В первом внедорожнике пострадала супружеская пара. В Ниссане находился 14-летний подросток, который получил травмы и был госпитализирован.

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