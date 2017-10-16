Автомобили марок Мицубиси и Ниссан столкнулись под Новосибирском

Водитель автомобиля Мицубиси проезжал по Ордынской трассе Новосибирской области и врезался в Ниссан, который выезжал из села. О ДТП сообщает группа «АСТ-54». Наибольшие повреждения получила вторая машина: у транспортного средства разбита передняя часть и выбито колесо.