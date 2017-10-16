Автомобили марок Мицубиси и Ниссан столкнулись под Новосибирском
ДТП произошло недалеко от села
ДТП произошло недалеко от села
Водитель автомобиля Мицубиси проезжал по Ордынской трассе Новосибирской области и врезался в Ниссан, который выезжал из села. О ДТП сообщает группа «АСТ-54». Наибольшие повреждения получила вторая машина: у транспортного средства разбита передняя часть и выбито колесо.
В происшествии пострадало несколько человек. В первом внедорожнике пострадала супружеская пара. В Ниссане находился 14-летний подросток, который получил травмы и был госпитализирован.