Силовики обнаружили несанкционированную нефтеврезку в Большеглушицком районе

В воскресенье, 15 октября, в Большеглушицком районе на 1301 км магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев, в районе 111 км дороги Самара — Большая Черниговка была обнаружена несанкционированная врезка на глубине более 1 метра. В связи с этим силовики ведут проверку, разыскивают людей, причастных к установке врезки, сообщает источник в полиции.