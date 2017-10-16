Две пожилые тольяттинки отравились грибами

В Центральном районе врачи госпитализировали 67-летнюю пенсионерку. Как рассказали 63.ru на городской станции скорой помощи, женщина съела жаренные сыроежки.

Также в Тольятти помощь врачей понадобилась 74-летней жительнице. По словам пострадавшей, она занималась консервацией на зиму и случайно глотнула уксус. Женщина самостоятельно вызвала скорую. Прибывшие медики увезли пенсионерку с ожогами гортани в городскую больницу.