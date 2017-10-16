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13:09 (мск), источник: НИА Самара

Две пожилые тольяттинки отравились грибами

В Тольятти сотрудники скорой помощи спасли двух отравившихся женщин.

В Центральном районе врачи госпитализировали 67-летнюю пенсионерку. Как рассказали 63.ru на городской станции скорой помощи, женщина съела жаренные сыроежки.

— Сейчас пострадавшая находится в токсикологическом отделении городской больницы № 1, — сообщили медики.

Также в Тольятти помощь врачей понадобилась 74-летней жительнице. По словам пострадавшей, она занималась консервацией на зиму и случайно глотнула уксус. Женщина самостоятельно вызвала скорую. Прибывшие медики увезли пенсионерку с ожогами гортани в городскую больницу.

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