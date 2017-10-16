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12:44 (мск), источник: Om1.ru

Дети в Омской области сожгли 20 тонн сена

Сельчане остались без заготовок на зиму из-за детских шалостей.

Крупный пожар полыхал в селе Домбай Марьяновского района. Вчера, в 13:23 в пожарную часть позвонили местные жители; они пояснили, что на открытой площадке возле одного из домов загорелось сено.

Прибывшие пожарные потушили сухую траву за 13 минут. В огне сгорело 20 тонн сена, которые сельчане заготовили на зиму. Кто совершил поджог — неизвестно, но в качестве основной версии называют расшалившихся детей, игравших со спичками.

Пресс-служба ГУ МЧС:

 — Предварительная причина возгорания — дети, неосторожное обращение с огнем.

Из-за проделок ребят сельчане остались на зиму без сена. Кроме того, если виновников найдут, их родители будут вынуждены заплатить крупный штраф.

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