Дети в Омской области сожгли 20 тонн сена

Крупный пожар полыхал в селе Домбай Марьяновского района. Вчера, в 13:23 в пожарную часть позвонили местные жители; они пояснили, что на открытой площадке возле одного из домов загорелось сено.

Прибывшие пожарные потушили сухую траву за 13 минут. В огне сгорело 20 тонн сена, которые сельчане заготовили на зиму. Кто совершил поджог — неизвестно, но в качестве основной версии называют расшалившихся детей, игравших со спичками.

Пресс-служба ГУ МЧС:

— Предварительная причина возгорания — дети, неосторожное обращение с огнем.