Мосгорсуд отказался снять арест с квартиры и земли отца Захарченко

Источник: РИА Новости

«Решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — сказала судья.

Общая сумма арестованного имущества составляет около 261 миллиона рублей: это три счета в Сбербанке на 1,1 миллиона рублей, а также квартира и земельный участок, стоимость которых, по словам адвоката, оценивается как минимум в 260 миллионов рублей.

Обвиняемый по делу о растрате Виктор Захарченко заявил, что арестованные деньги являются пенсионными, он готов их отдать и «хлебать баланду».

«Это деньги — пенсионные, я их не скрывал. Считаете нужным, забирайте (эти деньги), я буду баланду хлебать», — сказал он.

Адвокат Денис Калинин заявил, что направил в банк запрос с просьбой представить реквизиты расчетного счета для погашения ущерба, но в своем ответе, по словам защитника, банк реквизиты не предоставил. Тем не менее, сумма установленного по делу ущерба в 4 миллионов рублей внесена на депозит нотариуса, заявил юрист. На данный факт адвокат Калинин указывал суду как на основание для снятия ареста, наложенного на имущество Захарченко.

Как следует из оглашенного в суде ответа банка адвокату, кредитная организация указывает, что сумма ущерба устанавливается судом по вынесению приговора, поэтому в настоящее время выплаты преждевременны.

При этом потерпевшая сторона, коей является банк «Московское ипотечное агентство», заявила гражданский иск на 12,3 миллиона рублей.

Виктор Захарченко находится под стражей, ему вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.