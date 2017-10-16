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13:10 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Пермского края взял на контроль ЧП на шахте в Соликамске

Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль ЧП на калийном комбинате в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

«Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору», — сказали в пресс-службе.

16 октября в 12:25 на руднике СКРУ-1 в городе Соликамске компании «Уралкалий» произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. Задействован план ликвидации аварии, персонал выведен из зоны задымления. В настоящий момент подразделение горноспасателей проводит обследование горной выработки на предмет источника задымления.

Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме. К настоящему моменту осталось эвакуировать 26 рабочих.

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