Губернатор Пермского края взял на контроль ЧП на шахте в Соликамске
Пострадавших в результате происшествия нет.
Пострадавших в результате происшествия нет.
ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль ЧП на калийном комбинате в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в
«Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору», — сказали в
16 октября в 12:25 на руднике СКРУ-1 в городе Соликамске компании «Уралкалий» произошло задымление горной выработки 5
Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме. К настоящему моменту осталось эвакуировать 26 рабочих.