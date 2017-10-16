На Урале осужден московский бизнесмен, давший взятку свердловским полицейским

«Задержали фигуранта нашумевшего дела сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Он дал взятку начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации полковнику внутренней службы Денису Машаракину. Подозреваемым, а сейчас уже осужденным, оказался 39-летний предприниматель из города Лобня Московской области. За 60 000 рублей представитель коммерческой фирмы предложил должностному лицу полиции через его подчиненного, руководителя отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева, подписать акты выполненных работ на поставку товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям технического задания государственных контрактов, с подменой маркировок и компонентов аккумуляторов для радиостанций. Офицеры на сделку с совестью не пошли и, как предписывает в таких случаях нормативная база МВД, доложили о поступившем противоправном предложении рапортом. К изобличению взяткодателя руководством главка были подключены сыщики УСБ. Незаконная сделка проходила под их контролем. Как только посетитель областного полицейского главка в служебном кабинете предложил денежные средства, его задержали. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет, где и довели дело до логического финала. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч», — резюмировал полковник Горелых.