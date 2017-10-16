На Урале осужден московский бизнесмен, давший взятку свердловским полицейским
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 39-летнему представителю одной из коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие)», — об этом сообщила
Редакция попросила прокомментировать этот вердикт и рассказать подробнее о произошедшем официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
«Задержали фигуранта нашумевшего дела сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Он дал взятку начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации полковнику внутренней службы Денису Машаракину. Подозреваемым, а сейчас уже осужденным, оказался 39-летний предприниматель из города Лобня Московской области. За 60 000 рублей представитель коммерческой фирмы предложил должностному лицу полиции через его подчиненного, руководителя отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева, подписать акты выполненных работ на поставку
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