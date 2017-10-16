В Воронеже суд дал пожизненный срок убийце семьи в переулке Здоровья

По версии следствия, Виктор Коваленко познакомился с 28-летним Юрием Н. на остановке «Ул. Лебедева» 16 мая 2016 года. Беженцу было негде жить: до этого он поссорился со знакомым, который разрешал ему оставаться в летнем домике, собрал вещи и ушел. Об этом Коваленко честно рассказал Юрию. Воронежец позвал его к себе.
Мужчины общались и выпивали вместе. Ссора между новыми приятелями возникла 18 мая. Юрий потребовал с гостя 500 рублей за три дня проживания в квартире. Коваленко взял топор и семь раз ударил молодого человека по голове. После этого мужчина прихватил ноутбук и собрался уходить. В этот момент в квартиру вошли 61-летняя мать хозяина квартиры и его четырехлетний сын.
Женщина спросила, где Юрий. Коваленко указал на комнату. Когда пенсионерка прошла внутрь, беженец догнал ее и восемь раз ударил по голове топором. Ребенок испугался и убежал на кухню. Коваленко догнал его и трижды ударил топором по голове, а потом начал душить. Когда мальчик потерял сознание, мужчина решил, что он мертв. Перед уходом Коваленко открыл все газовые конфорки, забрал из кошелька пенсионерки 1,2 тыс. рублей и сбежал.
Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области 24 мая. Вычислить Коваленко удалось благодаря украденному ноутбуку. Гражданская жена Юрия Ирина уезжала в Москву, чтобы оформить документы на квартиру. Утром 20 мая женщине позвонил квартирант и спросил, все ли у нее в порядке. Мужчина объяснил, что с ним связались пограничники из Ростовской области. Правоохранители задержали некоего Виктора Коваленко с ноутбуком, который квартирант отдал Ирине в счет оплаты аренды. Беженец с дорогой техникой вызвал подозрение пограничников.
На допросах Виктор Коваленко полностью признал вину. Мужчина много раз извинялся перед родственниками погибших и повторял, что не знает, как так вышло. Адвокат обвиняемого в суде выдвинул версию, что в момент совершения преступления Коваленко был под действием наркотиков, который попали в его организм случайно. По словам обвиняемого, Юрий страдал зависимостью от психотропных веществ. Адвокат считал, что гость мог случайно взять бокал хозяина квартиры.
Гособвинитель областной прокуратуры Денис Гриценко
Как отягчающее обстоятельство гособвинение расценило то, что в момент преступления Коваленко был пьян. На прениях прокурор назвал действия мужчины представляющими повышенную опасность для общества и попросил для него пожизненный срок. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние обвиняемого, сотрудничество со следствием, две малолетние дочери на Украине и то, что Коваленко добровольно вернул украденный ноутбук.