В Воронеже суд дал пожизненный срок убийце семьи в переулке Здоровья

По версии следствия, Виктор Коваленко познакомился с 28-летним Юрием Н. на остановке «Ул. Лебедева» 16 мая 2016 года. Беженцу было негде жить: до этого он поссорился со знакомым, который разрешал ему оставаться в летнем домике, собрал вещи и ушел. Об этом Коваленко честно рассказал Юрию. Воронежец позвал его к себе.

Мужчины общались и выпивали вместе. Ссора между новыми приятелями возникла 18 мая. Юрий потребовал с гостя 500 рублей за три дня проживания в квартире. Коваленко взял топор и семь раз ударил молодого человека по голове. После этого мужчина прихватил ноутбук и собрался уходить. В этот момент в квартиру вошли 61-летняя мать хозяина квартиры и его четырехлетний сын.

Женщина спросила, где Юрий. Коваленко указал на комнату. Когда пенсионерка прошла внутрь, беженец догнал ее и восемь раз ударил по голове топором. Ребенок испугался и убежал на кухню. Коваленко догнал его и трижды ударил топором по голове, а потом начал душить. Когда мальчик потерял сознание, мужчина решил, что он мертв. Перед уходом Коваленко открыл все газовые конфорки, забрал из кошелька пенсионерки 1,2 тыс. рублей и сбежал.

Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области 24 мая. Вычислить Коваленко удалось благодаря украденному ноутбуку. Гражданская жена Юрия Ирина уезжала в Москву, чтобы оформить документы на квартиру. Утром 20 мая женщине позвонил квартирант и спросил, все ли у нее в порядке. Мужчина объяснил, что с ним связались пограничники из Ростовской области. Правоохранители задержали некоего Виктора Коваленко с ноутбуком, который квартирант отдал Ирине в счет оплаты аренды. Беженец с дорогой техникой вызвал подозрение пограничников.

На допросах Виктор Коваленко полностью признал вину. Мужчина много раз извинялся перед родственниками погибших и повторял, что не знает, как так вышло. Адвокат обвиняемого в суде выдвинул версию, что в момент совершения преступления Коваленко был под действием наркотиков, который попали в его организм случайно. По словам обвиняемого, Юрий страдал зависимостью от психотропных веществ. Адвокат считал, что гость мог случайно взять бокал хозяина квартиры.