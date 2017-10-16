Пожарные проверяют информацию о возгорании в ТЦ «Европейский» в Москве
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московские пожарные прибыли к торговому центру «Европейский» для проверки сообщения о пожаре.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московские пожарные прибыли к торговому центру «Европейский» для проверки сообщения о пожаре.
Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
«Пожарные прибыли к ТЦ “Европейский” после сообщений о том, что с крыши торгового центра идет черный дым», — сказал собеседник агентства.