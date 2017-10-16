В Омске нашли жителя Санкт-Петербурга, пропавшего семь лет назад
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники Росгвардии 15 октября около 23:40 во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который
Правоохранители задержали парня и установили его личность. Оказалось, 31-летний мужчина бывал за решеткой за хранение наркотиков, после чего пропал из родного города
Бойцы Росгвардии передали мужчину полиции. Сейчас решается вопрос о передаче его в ГУВД по городу