В Омске нашли жителя Санкт-Петербурга, пропавшего семь лет назад

Сотрудники Росгвардии 15 октября около 23:40 во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле. В последние годы такое поведение ассоциируется с поиском закладки наркотиков, поэтому силовики насторожились.

Правоохранители задержали парня и установили его личность. Оказалось, 31-летний мужчина бывал за решеткой за хранение наркотиков, после чего пропал из родного города Санкт-Петербург 7 лет назад, все это время его разыскивали родственники и полиция.