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13:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омске нашли жителя Санкт-Петербурга, пропавшего семь лет назад

Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники Росгвардии 15 октября около 23:40 во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который что-то искал на земле. В последние годы такое поведение ассоциируется с поиском закладки наркотиков, поэтому силовики насторожились.

Правоохранители задержали парня и установили его личность. Оказалось, 31-летний мужчина бывал за решеткой за хранение наркотиков, после чего пропал из родного города Санкт-Петербург 7 лет назад, все это время его разыскивали родственники и полиция.

Бойцы Росгвардии передали мужчину полиции. Сейчас решается вопрос о передаче его в ГУВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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