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13:29 (мск), источник: СуперОмск

Омич угнал у брата-полицейского служебный автомобиль и разбился на нем

Любители приключений в Омской области продолжают удивлять всю страну своими неоднозначными поступками.

На этот раз «СуперОмску» стало известно о настоящей драме, развернувшейся в Одесском районе региона.

Так, по сообщениям близких к месту происшествия источников, в Одесском районе развернулась история, достойная экранизации в кино — пьяный омич угнал автомобиль и разбился на нем. При этом, как оказалось, машина оказалась совсем непростой — она принадлежала брату неудачливого угонщика, сотруднику местного отделения полиции. Более того, как сообщают инсайдеры, автомобиль являлся служебным. Более подробностей выяснить не удалось — пресс-служба УМВД России по Омской области отрицает факт происшествия.

В самом УМВД России по Омской области информацию о происшествии не подтверждают.

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