Омич угнал у брата-полицейского служебный автомобиль и разбился на нем
Любители приключений в Омской области продолжают удивлять всю страну своими неоднозначными поступками.
Любители приключений в Омской области продолжают удивлять всю страну своими неоднозначными поступками.
На этот раз «СуперОмску» стало известно о настоящей драме, развернувшейся в Одесском районе региона.
Так, по сообщениям близких к месту происшествия источников, в Одесском районе развернулась история, достойная экранизации в кино — пьяный омич угнал автомобиль и разбился на нем. При этом, как оказалось, машина оказалась совсем непростой — она принадлежала брату неудачливого угонщика, сотруднику местного отделения полиции. Более того, как сообщают инсайдеры, автомобиль являлся служебным. Более подробностей выяснить не удалось —
В самом УМВД России по Омской области информацию о происшествии не подтверждают.