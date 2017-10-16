Омич угнал у брата-полицейского служебный автомобиль и разбился на нем

Так, по сообщениям близких к месту происшествия источников, в Одесском районе развернулась история, достойная экранизации в кино — пьяный омич угнал автомобиль и разбился на нем. При этом, как оказалось, машина оказалась совсем непростой — она принадлежала брату неудачливого угонщика, сотруднику местного отделения полиции. Более того, как сообщают инсайдеры, автомобиль являлся служебным. Более подробностей выяснить не удалось — пресс-служба УМВД России по Омской области отрицает факт происшествия.