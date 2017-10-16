Дело о нападении медведя на человека под Воронежем дошло до главы СКР

Источник: Вести - Воронеж

В Семилуках сбежавший из клетки медведь растерзал 87-летнего пенсионера, а также нанёс травмы хозяину. Глава ведомства потребовал выяснить причины случившегося, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в понедельник, 16 октября.

По версии следствия, медведь из частного зоосада 48-летнего Михаила Харина сбежал утром воскресенья, 15 октября. По данным СКР, животное смогло выбить доску в вольере (по информации «Вести-Воронеж», медведь ещё и совершил подкоп). Животное оказалось на улице Ленина и растерзало работавшего на соседнем участке 86-летнего пенсионера, тот скончался на месте. Хозяин зоосада попытался успокоить медведя, из-за чего тоже получил травмы — его увезли на «скорой».

Гулявший по улице медведь попал на видео. Выехавший на место происшествия наряд полиции был вынужден в соответствии с законом уничтожить представлявшего опасность зверя, выстрелив в него из табельного ружья. Силовики возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Под следствие попал хозяин зоосада.