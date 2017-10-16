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13:45 (мск), источник: Новости Перми

Ревнивый мужчина до смерти избил сожительницу

40-летнему пермяку предъявлено обвинение в совершении преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 25 сентября он и его сожительница были в дачном доме в Кудымкарском районе. Нетрезвый мужчина на почве ревности избил 42-летнюю женщину. Вскоре пострадавшая умерла от полученных травм.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, о произошедшем мужчина сам сообщил в правоохранительные органы.

На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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