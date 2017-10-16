Ревнивый мужчина до смерти избил сожительницу
40-летнему пермяку предъявлено обвинение в совершении преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
40-летнему пермяку предъявлено обвинение в совершении преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Днем 25 сентября он и его сожительница были в дачном доме в Кудымкарском районе. Нетрезвый мужчина на почве ревности избил 42-летнюю женщину. Вскоре пострадавшая умерла от полученных травм.
По информации СУ СКР по Пермскому краю, о произошедшем мужчина сам сообщил в правоохранительные органы.
На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.