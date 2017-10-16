В Калининграде экстрасенс похитил деньги у пенсионерки, пообещав вылечить её сына от алкоголизма

В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника. По предварительным данным, по телефону лжеэкстрасенс вошел в доверие к калининградке и убедил, что сможет дистанционно излечить ее сына от алкогольной зависимости. За свои услуги злоумышленник потребовал 52 тысячи 500 рублей, которые потерпевшая перевела на его счет.