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17:05 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде экстрасенс похитил деньги у пенсионерки, пообещав вылечить её сына от алкоголизма

В Калининграде лжеэкстрасенс похитил деньги у пенсионерки, пообещав вылечить её сына от алкоголизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника. По предварительным данным, по телефону лжеэкстрасенс вошел в доверие к калининградке и убедил, что сможет дистанционно излечить ее сына от алкогольной зависимости. За свои услуги злоумышленник потребовал 52 тысячи 500 рублей, которые потерпевшая перевела на его счет.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемого.

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