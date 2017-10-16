Листья салата с опасным вредителем сняли с продажи в Иркутске

Растение поражено западным калифорнийским трипсом. Партия товара предназначалась для розничной торговли. Завезли салат из Китая. Трипс — это карантинный организм, он попадает в Россию с цветами, овощами и фруктами. Для сельского хозяйства это насекомое очень опасно, оно губит любые растения, урожайность падает на 80 процентов. Однако мороз для него смертелен — в Сибири трипс выживает только в обогреваемых теплицах.