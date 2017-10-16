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15:38 (мск), источник: Городской репортер

В Морозовском районе ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-службе областной станции по борьбе с болезнями животных.

Первая угрожаемая зона установлена в границах Морозовска, хутора Скачки-Малюгин (Костино-Быстрянское сельское поселение), хутора Морозов и хутора Веселовка (Гагаринское сельское поселение). Вторая угрожаемая зона — вся территория Морозовского района.

«В муниципальном образовании проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Городской репортер», специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории диагностировали африканскую чуму свиней у двух павших свиней в Морозовском районе.

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