В Морозовском районе ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в
В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в
Первая угрожаемая зона установлена в границах Морозовска, хутора
«В муниципальном образовании проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «Городской репортер», специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории диагностировали африканскую чуму свиней у двух павших свиней в Морозовском районе.